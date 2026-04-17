Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с первым заместителем премьера Госсовета КНР

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, первым вице-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном, прибывшим с визитом в Ашхабад по поручению председателя КНР Си Цзиньпина.

Как отмечалось в ходе встречи, на международной арене страны координируют усилия в рамках крупных международных организаций, прежде всего, ООН и в формате «Центральная Азия – Китай». Стороны демонстрируют совпадение взглядов по ключевым вопросам мировой повестки дня. Диалог, установленный на высшем государственном уровне, служит прочной основой для тесного сотрудничества в политико-дипломатической сфере, обеспечивает дополнительные благоприятные условия для развития экономических, торговых, культурно-гуманитарных связей.

В ходе обмена мнениями о нынешнем состоянии перспектив сотрудничества было отмечено, что туркменско-китайские отношения охватывают широкий спектр направлений, включая политико-дипломатическую, торгово-экономическую, топливно-энергетическую, транспортно-коммуникационную, логистическую, промышленную, технологическую и культурно-гуманитарную сферы.

В рамках сопряжения стратегии Туркменистана по возрождению Великого Шелкового пути с китайской инициативой «Один пояс, один путь» открываются новые горизонты для партнерства в транспортно-логистической сфере. Поступательной динамикой развития отличается также торгово-экономическое сотрудничество. Активно развивается взаимодействие в текстильной промышленности, сельском хозяйстве и в области высоких технологий.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что туркменско-китайские отношения будут и впредь развиваться по широкому спектру направлений и обменялись наилучшими пожеланиями.

