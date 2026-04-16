В Ашхабаде завершается международный туристический форум

Научно-практическая конференция «Туризм – мост культур: устойчивое развитие и международное сотрудничество в сфере туризма» завершает программу международного туристического форума «TurkmenTravel – 2026» в Ашхабаде.

На выставке около 70 туркменских и иностранных компаний, работающих в сфере туризма, представили свои стенды. Выставка дала возможность ознакомиться с уникальными туристическими уголками Туркменистана и его регионов, получить новую информацию о развитии туристического и гостиничного секторов, об организации различных видов отдыха, о рекламной и краеведческой работе. Большое впечатление на иностранных гостей произвела презентация блюд туркменской кухни. Также многолюдно было у стендов, представляющих экономический, промышленный, инновационный потенциал Туркменистана.

В международной конференции «TurkmenTravel – 2026» приняли участие руководители и представители государственных и частных учреждений Туркменистана, зарубежных государств и международных организаций. В ходе дискуссий на конференции участники были ознакомлены со стратегией развития национальной туристической индустрии и масштабной работой, проводимой в этом направлении.

Как отмечалось на конференции, в 2020 году город Ашхабад был принят в члены Всемирной федерации туристических городов. Сегодня гостеприимная туркменская столица открыта для приёма зарубежных гостей, предоставления им современных гостиничных и туристических услуг, отвечающих самым высоким требованиям.

Представители таких международных структур, как Всемирная туристская организация ООН, Организация экономического сотрудничества, ТЮРКСОЙ, в своих выступлениях отметили важную роль сферы туризма в успешной реализации культурно-гуманитарной дипломатии.

В рамках международной туристической выставки и конференции «TurkmenTravel – 2026» состоялось подписание документов о сотрудничестве между туристическими компаниями. В рамках культурной программы гости посетили достопримечательности туркменской столицы.

© TURKMENISTAN.RU, 2026