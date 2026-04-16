Заместитель главы правительства Республики Татарстан принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Российской Федерации Василем Шайхразиевым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы туркмено-татарстанского сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к проведению в Туркменистане финального этапа международного конкурса «Татар кызы» в октябре 2026 года. В этой связи отмечалось значение данного конкурса как важной культурно-гуманитарной платформы, способствующей сохранению национальных традиций, духовных ценностей и укреплению межкультурного диалога.

Туркменская сторона подтвердила готовность обеспечить высокий организационный уровень предстоящего мероприятия и создать необходимые условия для его успешного проведения. По итогам встречи стороны выразили уверенность, что дальнейшее конструктивное взаимодействие будет способствовать укреплению дружественных связей и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

