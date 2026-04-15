В Ашхабаде проходит международный форум "TurkmenTravel – 2026"

В столице Туркменистана проходят международная выставка и форум «TurkmenTravel – 2026». Событие собрало и объединило ведущих экспертов индустрии, представителей государственных ведомств, туристических организаций, крупных инвесторов и разработчиков инновационных решений. Форум выступает стратегической платформой для профессионального диалога, обмена опытом и выстраивания долгосрочных международных связей, формирующих современный облик индустрии путешествий.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил приветственное обращение к участникам форума. Глава государства подчеркнул, что данная площадка призвана стать важным звеном в популяризации историко-культурного наследия и уникальных природных достопримечательностей страны.

Одной из центральных тем повестки стало глобальное позиционирование Туркменистана на мировой туристической карте. Участники обсуждают стратегии укрепления национального бренда и продвижение уникальных направлений страны. Особый акцент сделан на устойчивом развитии отрасли, где ключевыми приоритетами остаются охрана окружающей среды, сохранение богатого культурного наследия и внедрение принципов ответственного управления туристическими объектами в соответствии с международными стандартами.

Программа форума также охватывает аспекты международного сотрудничества с такими глобальными институтами, как ЮНВТО и ЮНЕСКО. Эксперты уделяют внимание развитию человеческого капитала, включая профессиональную подготовку кадров и программы академической мобильности в сфере гостеприимства. Параллельно с этим рассматриваются вопросы развития инфраструктуры и привлечения иностранных инвестиций. Важным вектором обсуждений стало государственно-частное партнерство как эффективный инструмент модернизации объектов гостеприимства и создания качественного сервиса мирового уровня.

Международная выставка продлится до 16 апреля. Ожидается, что по итогам форума будет подписан ряд соглашений, которые позволят расширить географию международного туризма в Туркменистане и интегрировать национальный турпродукт в глобальную сеть.

