Новый посол Италии в Туркменистане вручил копии верительных грамот

Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вновь назначенным послом Италии в Туркменистане Мартином Бруком, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы стороны подтвердили поступательный характер двусторонних отношений и отметили значимость регулярных контактов на высшем и высоком уровнях для укрепления взаимовыгодного диалога между двумя странами. В этой связи отмечена важность официального визита президента Туркменистана в Итальянскую Республику в октябре 2025 года.

Рассмотрены состояние и перспективы развития туркменско-итальянского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Подчеркнут позитивный опыт взаимодействия на международных площадках, в первую очередь, в рамках ООН.

В контексте развития межгосударственного сотрудничества в гуманитарной сфере была отмечена значимость состоявшейся в прошлом году в Риме археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана». Стороны также высказались за продолжение практики проведения бизнес-форумов с участием ведущих деловых кругов двух стран.

