В Токио открылась выставка старинных туркменских национальных костюмов, ремесел и ювелирных изделий

10 апреля 2026 года в Токийском музее искусств Шёто состоялась церемония открытия выставки старинных туркменских национальных костюмов, ремесел, изысканной вышивки и ювелирных изделий под лозунгом «Ремесла Центральной Азии». Выставка продлится с 11 апреля по 14 июня 2026 года. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Цель выставки – показать жителям Токио замечательные туркменские произведения искусства из коллекции Художественного музея префектуры Хиросима в Японии, раскрыть культуру Центральной Азии, расположенной вдоль Великого Шелкового пути, и продемонстрировать туркменскую вышивку, изысканные ремесла, серебряные украшения и другие традиционные ремесла.

На выставке представлено около 200 предметов туркменских серебряных украшений, традиционный кетени (туркменский народный костюм), вышитые женские мантии «чирпы» и другие изделия ручной работы.

Выставка приурочена к году «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», поэтому на ней также представлены украшения и аксессуары для туркменских лошадей, собранные английскими коневодами.

