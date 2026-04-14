На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрированы 32 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 32 сделки на общую сумму 57 миллионов 883 тысячи долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели масло базовое, произведенное на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Бизнесмены из Афганистана закупили также автобензин марки ECO-93 производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Азербайджана за иностранную валюту были реализованы мука пшеничная, пряжа хлопчатобумажная, сырые и недистиллированные жирные кислоты хлопкового соапстока.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен, масло базовое и упаковочную пленку, а также пряжу и ткань хлопчатобумажную на общую сумму 61 миллион 120 тысяч манатов.

