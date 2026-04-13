Встреча Гурбангулы Бердымухамедова с федеральным президентом Австрийской Республики

В ходе визита в Австрийскую Республику национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

В ходе конструктивного обмена мнениями Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что нынешний визит в Австрийскую Республику рассматривается как важный шаг, который придаст мощный импульс активизации двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Символично, что Туркменистан и Австрия практически одновременно отмечают знаменательные даты, касающиеся правового статуса нейтралитета, что является наглядным свидетельством общности их миролюбивых и созидательных ценностей.

Особо подчеркивалось, что в современных условиях любые противоречия должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами. Активная поддержка Австрией кандидатуры Туркменистана в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на 2031–2032 годы свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия.

В ходе встречи большое внимание было уделено деятельности созданной по инициативе Туркменистана Группе друзей нейтралитета, в которую Австрия вошла в числе первых стран-участниц. Это сотрудничество находит отражение и в рамках взаимодействия с Европейским союзом.

Как отмечалось, последовательно развиваются и контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран, чему способствуют регулярно проводимые политические консультации. В данном контексте подчеркивалась важная роль межпарламентского диалога, который в последние годы заметно активизировался.

Отметив, что Туркменистан всегда открыт для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с Австрией, Гурбангулы Бердымухамедов пригласил федерального президента Австрийской Республики посетить Ашхабад с визитом в удобное для него время.

В завершение встречи национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана и федеральный президент Австрийской обменялись наилучшими пожеланиями.

© TURKMENISTAN.RU, 2026