13.04.26 09:05
Встреча Гурбангулы Бердымухамедова с федеральным президентом Австрийской Республики
В ходе визита в Австрийскую Республику национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
В ходе конструктивного обмена мнениями Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что нынешний визит в Австрийскую Республику рассматривается как важный шаг, который придаст мощный импульс активизации двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Символично, что Туркменистан и Австрия практически одновременно отмечают знаменательные даты, касающиеся правового статуса нейтралитета, что является наглядным свидетельством общности их миролюбивых и созидательных ценностей.
Особо подчеркивалось, что в современных условиях любые противоречия должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами. Активная поддержка Австрией кандидатуры Туркменистана в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на 2031–2032 годы свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия.
В ходе встречи большое внимание было уделено деятельности созданной по инициативе Туркменистана Группе друзей нейтралитета, в которую Австрия вошла в числе первых стран-участниц. Это сотрудничество находит отражение и в рамках взаимодействия с Европейским союзом.
Как отмечалось, последовательно развиваются и контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран, чему способствуют регулярно проводимые политические консультации. В данном контексте подчеркивалась важная роль межпарламентского диалога, который в последние годы заметно активизировался.
Отметив, что Туркменистан всегда открыт для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с Австрией, Гурбангулы Бердымухамедов пригласил федерального президента Австрийской Республики посетить Ашхабад с визитом в удобное для него время.
В завершение встречи национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана и федеральный президент Австрийской обменялись наилучшими пожеланиями.
