Встреча Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем генсека ООН

В рамках визита в Австрийскую Республику национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединённых Наций Рабаб Фатимой.

В ходе встречи особо подчёркивалась значимость многолетнего и разностороннего сотрудничества Туркменистана с ООН и ее специализированными структурами. Как отмечалось, важные инициативы, выдвинутые Гурбангулы Бердымухамедовым на международном Венском энергетическом и климатическом форуме, тесно связаны с ключевыми целями и задачами ООН, прежде всего с обеспечением глобального мира, стабильности и безопасности, а также достижением Целей устойчивого развития.

В завершение встречи национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты подтвердил готовность Туркменистана и впредь расширять взаимовыгодное сотрудничество с ООН и ее специализированными структурами, пожелав заместителю генерального секретаря ООН Наций Рабаб Фатиме крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.

