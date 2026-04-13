13.04.26 08:21

Встреча Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем генсека ООН

В рамках визита в Австрийскую Республику национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединённых Наций Рабаб Фатимой.

В ходе встречи особо подчёркивалась значимость многолетнего и разностороннего сотрудничества Туркменистана с ООН и ее специализированными структурами. Как отмечалось, важные инициативы, выдвинутые Гурбангулы Бердымухамедовым на международном Венском энергетическом и климатическом форуме, тесно связаны с ключевыми целями и задачами ООН, прежде всего с обеспечением глобального мира, стабильности и безопасности, а также достижением Целей устойчивого развития.

В завершение встречи национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты подтвердил готовность Туркменистана и впредь расширять взаимовыгодное сотрудничество с ООН и ее специализированными структурами, пожелав заместителю генерального секретаря ООН Наций Рабаб Фатиме крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.

