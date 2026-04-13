Завершившийся визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Австрию был отмечен его участием в Международном венском форуме по энергетике и климату (IVECF). Выступление Гурбангулы Бердымухамедова прозвучало, как предложение мировому сообществу новых международно-правовых инструментов для выхода из глобального энергетического тупика.

Ключевым тезисом речи Гурбангулы Бердымухамедова стал призыв к полной и гарантированной деполитизации энергетического пространства. В качестве практического шага Гурбангулы Бердымухамедов предложил разработать под эгидой ООН «Энергетический кодекс». Этот документ может стать юридическим щитом против использования энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Параллельно с этим Туркменистан инициирует создание универсального международно-правового акта, который будет регулировать всю цепочку: от производства и транзита до конечного потребления углеводородов.

Защита интересов развивающихся государств, не имеющих выхода к морю, стала еще одной важной темой выступления. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Авазинская декларация, принятая в августе 2025 года, является моральным и правовым ориентиром для обеспечения законных нужд 44 государств. Национальный лидер туркменского народа заявил о решимости добиваться выполнения всех положений этого документа, настаивая на том, что право доступа к мировым водным путям и ресурсам является решающим условием устойчивого развития десятков миллионов людей.

Завершая выступление, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана выразил уверенность, что только через системный диалог и доверие можно преодолеть современные вызовы.

Визит в Вену подтвердил, что Ашхабад не просто следует мировой повестке, но и активно формирует ее, предлагая решения, которые сочетают национальные интересы с глобальным экологическим и энергетическим благополучием.

