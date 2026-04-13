Состоялось заседание Меджлиса Туркменистана

Состоялось двенадцатое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва. На заседании был рассмотрен и принят ряд проектов законов, направленных на модернизацию правовой основы страны, ее интенсивное социально-экономическое развитие.

В числе первых проектов, вынесенных на рассмотрение депутатов, был проект постановления Меджлиса «О признании полномочий депутатов Меджлиса Туркменистана, избранных по отдельным избирательным округам». Также на заседании были приняты проекты постановлений Меджлиса Туркменистана «О внесении изменений в постановление Меджлиса Туркменистана «О составе комитетов Меджлиса Туркменистана» и «О председателе комитета Меджлиса Туркменистана по защите прав и свобод человека».

Депутаты Меджлиса рассмотрели также проект Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях». Депутаты рассмотрели проекты Законов Туркменистана «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана».

Депутаты обсудили также проект Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Также на заседании был рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О миграции», в котором модернизированы нормы, связанные с регистрацией, продлением срока действия регистрации и снятием с учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответствии с которыми эти операции осуществляются в электронном виде в информационной системе Государственной миграционной службы Туркменистана.

Вынесенные на рассмотрение очередного заседания Меджлиса Туркменистана седьмого созыва проекты законов и постановлений были единогласно одобрены и приняты.

