Открыт завершающий участок автомагистрали «Ашхабад – Туркменабад»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Лебапский велаят (область) принял участие в торжественном открытии участка Мары – Туркменабад высокоскоростной автомагистрали «Ашхабад – Туркменабад».

Строительство автобана протяжённостью 600 километров началось в 2019 году. Первый участок Ашхабад – Теджен был введен в эксплуатацию в 2021 году, участок Теджен – Мары – в 2024 году. Открытый участок Мары – Туркменабад стал завершающим этапом реализации масштабного инфраструктурного проекта.

Выступая на церемонии, Сердар Бердымухамедов подчеркнул историческое значение нового объекта. «С древнейших времен по территории нашей страны пролегал важный участок Великого Шелкового пути, некогда объединявшего континенты. В настоящее время мы прилагаем все усилия для восстановления этого маршрута в современном формате», – заявил он.

Глава государства также отметил, что автомагистраль, соединяющая Ахалский, Марыйский и Лебапский велаяты с Ашхабадом, обеспечит значительное сокращение времени перевозки пассажиров и грузов, повысит пропускную способность транспортной системы страны и придаст импульс развитию регионов.

Новый участок трассы включает шесть полос движения – по три в каждом направлении. Ширина дорожного полотна составляет 34,5 метра. Дорожное покрытие первой категории выполнено с применением многослойного основания из высококачественного асфальтобетона, синтетических материалов и армирующих сеток. Вдоль трассы оборудованы автозаправочные станции, стоянки, зоны отдыха, пункты медицинского и технического обслуживания. Безопасность движения обеспечивается системой непрерывного видеонаблюдения и несколькими постами дорожного контроля. На въезде установлены пункты взимания платы за проезд.

