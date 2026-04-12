В Ашхабаде открылась выставка работ народного художника Туркменистана

В выставочном зале Союза художников Туркменистана прошла церемония открытия экспозиции работ народного художника Туркменистана Курбангельды Курбанова. Выставка приурочена к 75-летию признанного мастера национального изобразительного искусства.

Его работы щедро дарят зрителю тонкое восхищение родной природой, упоение своеобразным национальным колоритом, чувство нового взгляда на окружающий мир. Ищущая, пульсирующая мысль, не зацикленная на простой сюжетной фиксации события, а стремящаяся к широкому обобщению и глубокому пониманию явлений человеческой жизни, присутствует в его полотнах. Обращение к прошлому в творческих поисках художника представляет собой не попытку зафиксировать исторический факт на полотне, а скорее готовность к глубокому философскому осмыслению многовекового опыта национального самосознания, понимания величия духовного наследия предков.

Невероятно сложная и многогранная взаимосвязь человеческого сознания с незримым миром воспоминаний, образов и ассоциаций становится предметом детального изучения в графических и живописных работах Курбангельды Курбанова. Неважно, что в руках у мастера, кисть или карандаш, мысль его точна и остра, а способ ее реализации (графика или живопись) лишь подчеркивает универсальность авторского инструментария, которому подвластно воплощение самого сложного и проникновенного замысла. Поиск смысла человеческого бытия, преемственность понятий добра и красоты, безграничная вера в мудрость народного опыта – все это наглядно читается в работах художника.

В его живописных полотнах – необузданное пиршество света. Света, рожденного яростным туркменским солнцем и отражающегося в ландшафтах, зданиях, глазах и лицах. В жанровых сюжетах есть нечто от миража в пустыне, встающего перед усталым взором путника и дарящего столь желанную надежду на окончание долгого пути.

