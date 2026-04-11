Туркменская делегация в Сеуле приняла участие в подготовке Форума сотрудничества

В рамках визита в Республику Корея заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял участие в совещании старших должностных лиц Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

В ходе заседания, прошедшего под председательством заместителя министра иностранных дел Республики Корея г-жи Ый-Хе Сесилии Чанг, участники подробно рассмотрели вопросы подготовки к первому саммиту «Центральная Азия – Республика Корея».

Выступая на заседании, Ахмет Гурбанов отметил, что Туркменистан рассматривает Форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» в качестве эффективной консультативной платформы, способствующей укреплению многопланового взаимодействия между государствами-участниками. Подчеркивалось, что предстоящий саммит призван стать важным этапом в развитии многостороннего диалога между государствами Центральной Азии и Республикой Корея, нацеленного на дальнейшее расширение дипломатического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также на выработку устойчивых механизмов практического взаимодействия.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял участие во встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии с министром иностранных дел Республики Корея Чо Хеном.

В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея». Собеседники выразили уверенность, что предстоящий саммит станет значимым этапом в дальнейшем развитии партнерства, а также будет способствовать расширению практического сотрудничества по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

© TURKMENISTAN.RU, 2026