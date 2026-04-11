В Ашхабаде возложили цветы к бюсту Гагарина

Накануне Дня космонавтики в Ашхабаде прошла церемония возложения цветов к бюсту Юрия Гагарина в Русском доме. Как отметил на церемонии глава российской дипмиссии Иван Волынкин, потенциал взаимодействия двух стран в космической сфере охватывает широчайший спектр: от навигационных технологий и совместного производства космических аппаратов до фундаментальных научных исследований.

Для Туркменистана космос – это не абстрактная мечта, а вполне осязаемая история. Символом этой преемственности является Олег Кононенко – уроженец города Чарджоу (ныне Туркменабат), Герой Туркменистана и России, человек, чей путь к звездам начинался на берегах Амударьи. Сегодня Кононенко не просто возглавляет Центр подготовки космонавтов, но и является абсолютным мировым рекордсменом по суммарному пребыванию на орбите, превысившему рубеж в 1110 суток.

Однако современная космическая повестка Туркменистана – это прежде всего развитие собственной спутниковой группировки и навигационных систем, что может влиять на цифровую трансформацию экономики, точность прогнозирования в сельском хозяйстве и эффективность управления природными ресурсами. Готовность России делиться компетенциями в этой сфере открывает для туркменских ученых и инженеров доступ к передовым лабораториям и технологиям.

