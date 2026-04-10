Президент Сердар Бердымухамедов заложил фундамент нового поселка в Марыйском регионе

Мечеть, средние школы, детские сады и центры здоровья появятся в новом современном поселке, который заложили в Иолотанского районе Марыйского велаята (области) Туркменистана.

В церемонии закладки фундамента будущих строений принял участие президент Сердар Бердымухамедов. «Здесь планируется построить и ввести в эксплуатацию административные здания, средние школы, детские сады, центры здоровья, Дом культуры, а также мечеть. В новом поселке будут функционировать современные системы жизнеобеспечения. Таким образом, в скором времени тут вырастет новый поселок, располагающий всеми необходимыми условиями для проживания», – сказал президент Туркменистана.

Глава государства отметил, что обеспечение граждан современным, комфортным и доступным жильем является одним из приоритетов социально-экономической политики Туркменистана. Новый поселок, возводимый Министерством строительства и архитектуры Туркменистана, займет территорию площадью более 800 гектаров. Здесь будет построено 4,5 тысячи жилых домов, рассчитанных на проживание более 22,5 тысячи человек.

