Гурбангулы Бердымухамедов совершает визит в Австрийскую Республику

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с визитом в Австрийскую Республику.

В Международном аэропорту города Ашхабада Гурбангулы Бердымухамедова провожали официальные лица страны. Спустя несколько часов авиалайнер национального лидера туркменского народа совершил посадку в Международном аэропорту «Вена–Швехат», украшенном Государственными флагами обеих стран. Председателя Халк Маслахаты Туркменистана тепло приветствовали официальные лица Австрийской Республики и представители Туркменистана.

В рамках визита в Австрийскую Республику национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой туркменско-австрийского общества Недой Бергер.

В ходе встречи стороны отметили, что последовательно укрепляются двусторонние культурно-гуманитарные связи. В этом контексте особо отмечалась роль туркменско-австрийского симфонического оркестра «Galkynyş», который является самобытным творческим объединением. Глава туркменско-австрийского общества выразила искреннюю признательность Гурбангулы Бердымухамедову за особое внимание, уделяемое развитию двустороннего культурно-гуманитарного диалога.

Отметив имеющийся огромный потенциал гуманитарного сотрудничества, собеседники подтвердили готовность к его дальнейшему укреплению. В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Неда Бергер обменялись добрыми пожеланиями, выразив твердую уверенность, что культурное взаимодействие и впредь будет одним из приоритетных направлений в отношениях между Туркменистаном и Австрией.

