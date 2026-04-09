Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге

Главным событием широко отмеченного в Туркменистане Всемирного дня здоровья стал масштабный веломарафон в Ашхабаде, старт которому дал президент Сердар Бердымухамедов.

Вместе с главой государства на дистанцию вышли члены правительства, руководители парламента, министерств, дипломаты, студенты и юные атлеты. Пробег прошел по живописным магистралям туркменской столицы. Для участников это был настоящий праздник: вдоль трассы развернулись выступления творческих коллективов.

Велосипед в Туркменистане стал символом экологического мышления. Массовые пробеги дополняют масштабную национальную программу «Здоровье». Завершился велопробег в центре города.

Участие главы государства в пробеге — это не только личный пример отличной физической формы, но и выражение приверженности целям спортивной дипломатии Туркменистана, которая приносит ощутимые плоды. Свидетельством тому – объявление Ашхабада «Городом новых спортивных возможностей Содружества», избрание Туркменистана в Межправительственный комитет ЮНЕСКО по физкультуре и спорту на 2023–2027 годы и др.

