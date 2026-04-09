В Сеуле состоялись туркменско-корейские межмидовские консультации

В Сеуле состоялись консультации по консульским вопросам между МИД Туркменистана и Республикой Корея. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, корейскую – заместитель министра иностранных дел Республики Корея по вопросам публичной дипломатии Лим Санг-Ву.

В соответствии с повесткой консультаций были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран. В этой связи стороны отметили важность регулярного проведения двусторонних консультаций по консульским вопросам между внешнеполитическими ведомствами в целях дальнейшей интенсификации сотрудничества и изучения передового опыта.

Особое внимание уделено активизации работы по совершенствованию и актуализации договорно-правовой базы. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства по всему спектру консульских вопросов.

