В Париже представлен туркменский музыкальный фольклор

В Париже состоялся музыкальный вечер, приуроченный к девизу 2026 года: «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», а также празднованию национального праздника Новруз байрамы.

Организаторами мероприятия выступили культурная ассоциация Destan в партнерстве с театром Théâtre de l’Opprimé при поддержке Посольства Туркменистана во Франции. Гостями вечера стали представители культурной общественности Франции, жители и гости Парижа. Программа творческого вечера была посвящена знакомству с богатыми музыкальными традициями туркменского народа.

В первой части программы выступили бахши, которые исполнили народные музыкальные композиции на таких национальных музыкальных инструментах, как дутар, гыджак, гаргы тюйдюк, дилли тюйдюк и гопуз. Во второй части вечера состоялись презентация традиционных музыкальных инструментов и творческая беседа с музыкантами. Зрители получили возможность узнать о пути становления музыканта в туркменской культуре, а также задать интересующие их вопросы.

Гости вечера, приветствовавшие процессы укрепление межкультурного диалога, смогли также ознакомиться с выставкой, на которой были представлены элементы культурного наследия Туркменистана.

