Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы национальный лидер от своего имени и от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова поздравил спикера верхней палаты российского парламента с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной, политической и международной деятельности.

Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил личный вклад В. Матвиенко в укрепление туркменско-российских отношений дружбы и развитие двустороннего сотрудничества, отметив, что она пользуется широким уважением в Туркменистане как выдающийся государственный деятель и давний друг страны. В ходе разговора также была отмечена активная международная деятельность В. Матвиенко, направленная на укрепление мира, обеспечение устойчивого развития и продвижение актуальных вопросов глобальной повестки дня. Особо подчеркивалась ее роль в развитии межпарламентского диалога, расширении гуманитарных связей и международного женского движения.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, поблагодарила за поздравления, отметив при этом вклад национального лидера в дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между двумя странами на основе взаимного уважения.

