Делегация Туркменистана приняла участие в консультативном диалоге «Афганистан – Центральная Азия»

5 апреля 2026 года в Кабуле состоялось первое заседание консультативного диалога «Центральная Азия – Афганистан». Туркменскую делегацию на заседании возглавил посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов.

В ходе встречи стороны обсудили совместную оценку возможностей и вызовов в отношениях между Афганистаном и странами Центральной Азии, вопросы расширения экономического и транзитного сотрудничества, а также разработку всеобъемлющей дорожной карты региональной интеграции.

В своем выступлении Ходжа Овезов подробно проинформировал участников о практических шагах туркменской стороны, направленных на содействие восстановлению экономики Афганистана.

Участники встречи высказались в поддержку продолжения Консультативного диалога «Центральная Азия – Афганистан». Также была выражена заинтересованность в тесном взаимодействии по реализации совместных проектов, связанных с восстановлением Афганистана и интеграцией страны в систему глобальных связей.

© TURKMENISTAN.RU, 2026