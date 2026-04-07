Состоялся телефонный разговор глав МИД Туркменистана и Турции Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего партнерства, а также региональную и международную проблематику, представляющую взаимный интерес. При этом особое внимание было уделено взаимодействию Туркменистана и Турецкой Республики в рамках международных организаций, а также крупных международных форумов и встреч. © TURKMENISTAN.RU, 2026