07.04.26 07:18

Состоялся телефонный разговор глав МИД Туркменистана и Турции

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего партнерства, а также региональную и международную проблематику, представляющую взаимный интерес. При этом особое внимание было уделено взаимодействию Туркменистана и Турецкой Республики в рамках международных организаций, а также крупных международных форумов и встреч.

