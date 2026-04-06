На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 26 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 26 сделок общую сумму свыше 4 миллионов долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Грузии, Узбекистана закупили масло базовое и полипропилен, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Сербии были реализованы пряжа хлопчатобумажная, мука пшеничная, экстракт солодкового корня и наборы постельного белья.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели масло базовое и полипропилен, техническую серу, а также муку пшеничную, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, ткань хлопчатобумажную, текстильные отходы. Общая сумма сделок составила более 124 миллионов 806 тысяч манатов.

