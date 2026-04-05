В Туркменистане стартовал национальный футбольный чемпионат

Матчами в Ашхабаде и Туркменбаши стартовал 34-й чемпионат Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги.

Медали национального первенства будут оспаривать 8 команд, которые сыграют друг с другом в четыре круга. Три клуба – «Алтын асыр», «Ашхабад» и «Копетдаг» представляют столицу. «Небитчи» из Балканабата и «Шагадам» из Туркменбаши – Балканский велаят (область), «Ахал» – Ахалский велаят, «Мерв» – Марыйский велаят, а действующий чемпион Туркменистана «Аркадаг» – одноименный город государственного значения.

Первые два круга чемпионата пройдут с 4-го апреля по 20-е июня. Матчи второго и третьего круга состоятся во второй половине сезона. По итогам прошлогоднего первенства чемпионом Туркменистана в третий раз подряд стал «Аркадаг». Серебряные медали достались «Ахалу», а бронзовые – клубу «Алтын асыр».

