В Ашхабаде проходит крупная международная технологическая выставка

В Туркменистане впервые проводится универсальная международная выставка «Сотрудничество и развитие», нацеленная на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными зарубежными партнерами. В масштабной экспозиции принимают участие около 100 крупных предприятий страны и иностранных государств, представивших свои красочные стенды.

Большой интерес посетителей выставки вызвали стенды и павильоны многочисленных компаний из Турецкой Республики. Свою продукцию и услуги продемонстрировали десятки компаний из Китайской Народной Республики, заинтересованные в экспорте электрооборудования и стройматериалов, промышленных и строительных конструкций.

Свои возможности в области производства оборудования для систем вентиляции, электродвигателей, панелей и другой промышленной продукции, строительства асфальтных заводов, электроснабжения предприятий и городов, а также в сфере автомобильных услуг представили компании из ряда других зарубежных стран – Азербайджана, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Италии, России, Узбекистана и др.

Особое значение в рамках международного смотра отводится презентациям новых товаров, производимых государственными и частными структурами Туркменистана.

