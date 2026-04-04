Туркменистан представлен на казанском форуме «Энергопром-2026»

В столице Республики Татарстан Российской Федерации прошел казанский международный электроэнергетический форум «Энергопром-2026». Туркменскую делегацию на форуме возглавил министр энергетики Туркменистана Аннагелди Сапаров.

В знаковом событии приняли государственные и общественные деятели Российской Федерации и зарубежных стран, министры энергетики стран СНГ, представители профильных министерств и ведомств, главы крупнейших энергокомпаний. На площадках форума прошла специализированная электроэнергетическая выставка, где более 100 компаний представили современные технологические решения, включая газовые турбины и новое электротехническое оборудование.

Как известно, Туркменистан уделяет особое внимание модернизации и диверсификации национальной экономики за счет внедрения новейших технологий и передовых научных достижений. Одним из главных направлений этой политики является развитие эффективного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными странами, международными организациями и ведущими мировыми компаниями.

В рамках форума состоялось очередное заседание Электроэнергетического совета СНГ, в ходе которого были рассмотрены вопросы координации энергосистем, развития топливно-энергетического комплекса, цифровизации и повышения надежности энергетической инфраструктуры.

2 апреля на полях форума состоялась встреча министра энергетики Туркменистана с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили перспективы туркменско-российского энергодиалога – возможности реализации совместных проектов в области модернизации энергетической инфраструктуры, повышения надежности энергосистем и внедрения передовых технологий, включая возобновляемую энергетику.

