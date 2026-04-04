Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Экономического совета СНГ Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики Туркменистана Перхатом Ягшиевым приняла участие в работе 109-го заседания Экономического совета СНГ, которое состоялось в Москве. В ходе заседания состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества государств – участников СНГ в экономической сфере. Кроме того, главы делегаций рассмотрели проекты ряда документов. Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на июнь 2026 года в городе Москве.