04.04.26 07:08

Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Экономического совета СНГ

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики Туркменистана Перхатом Ягшиевым приняла участие в работе 109-го заседания Экономического совета СНГ, которое состоялось в Москве.

В ходе заседания состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества государств – участников СНГ в экономической сфере. Кроме того, главы делегаций рассмотрели проекты ряда документов. Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на июнь 2026 года в городе Москве.

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru