Туркменистан принял участие во встрече глав правительств Организации тюркских государств

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев возглавил туркменскую делегацию на второй встрече глав правительств государств-членов Организации тюркских государств, которая прошла в Баку. Во встрече приняли участие главы правительств, высокопоставленные представители государств-членов и стран-наблюдателей организации, а также представители международных структур.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества, укрепления экономических связей, развития транспортно-логистических коридоров, торговли, инвестиций, цифровой экономики, энергетики и устойчивого развития. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего углубления экономической интеграции между тюркскими государствами, реализации совместных инфраструктурных проектов, а также расширения взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства и инноваций. Участники встречи подчеркнули важность укрепления взаимной поддержки, развития деловых контактов и создания благоприятных условий для роста взаимной торговли.

В своем выступлении глава туркменской делегации подчеркнул важность дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества между тюркскими государствами, основанного на общей историко-культурной близости, традициях и взаимном доверии. Особое внимание уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации, а также совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры, включая развитие международных транспортных коридоров. Также отмечена стратегическая роль энергетического сотрудничества, необходимость обеспечения надежных и диверсифицированных поставок энергоресурсов, а также важность культурно-гуманитарного взаимодействия, направленного на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами тюркских государств. Туркменистан подтвердил готовность к дальнейшему расширению партнерства по всем обозначенным направлениям.

Проведение второй встречи глав правительств государств-членов Организации тюркских государств в Баку стало важным шагом на пути дальнейшего развития сотрудничества между тюркскими государствами и укрепления регионального партнерства.

