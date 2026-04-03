Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Туниса провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел, миграции и по делам тунисцев за рубежом Тунисской Республики Мохамедом Али Нафти.

В ходе конструктивной беседы руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политико-дипломатического диалога, а также расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами. В завершение телефонного разговора министры подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему расширению многопланового туркменско-тунисского взаимодействия.

