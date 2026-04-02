Делегация Туркменистана принимает участие в международном транспортно-логистическом форуме

В Санкт-Петербурге открылся международный транспортно-логистический форум. Он объединил представителей международных организаций, крупнейших транспортных и логистических компаний, экспедиторского бизнеса, портовой и складской инфраструктуры. В его работе принимает участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра железнодорожного транспорта Туркменистана Силапберди Нурбердиевым.

Участники обсуждают вопросы развития инфраструктуры международных транспортных коридоров, грузовой и пассажирской логистики, туризма, цифровых сервисов, инновационных решений, нормативно-правового регулирования в сфере транспорта, а также деятельности мировой транспортной промышленности и внедрения перспективных технологий.

Как известно, Туркменистан на протяжении многих лет является одним из инициаторов создания системного международного диалога по вопросам транспортной связанности и логистической взаимосвязанности. По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций по транспортному сотрудничеству. Также следует отметить, что именно в Туркменистане в 2016 году состоялась первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту ООН, по сути, заложившая основу системного международного общения по данной проблематике.

Участие делегации Туркменистана в форуме является продолжением активной деятельности страны по упрочению взаимодействия и консолидации усилий в транспортной сфере.

