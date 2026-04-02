Туркменские парламентарии приняли участие в международном форуме в Самарканде

Представители Меджлиса Туркменистана приняли участие в первом форуме межпарламентского сотрудничества «Центральная Азия – Европейский союз», состоявшемся в Самарканде. В ходе форума участники обсудили актуальные вопросы современности, в частности, провели обмен мнениями по ряду стратегических направлений, ориентированных на интересы всего человечества и устойчивое развитие.

В озвученной на форуме позиции туркменской делегации отмечалось, что государства – члены ООН, в том числе страны Центральной Азии и Европейского союза, последовательно поддерживают правовой статус нейтралитета Туркменистана, его роль в обеспечении всеобщего мира, в том числе его конструктивные инициативы.

Кроме того, представители Меджлиса Туркменистана приняли участие в работе заседаний форума по трем направлениям. В рамках данного формата сотрудничества отмечены реализуемые в Туркменистане успешные программы и проекты, направленные на обеспечение мира и безопасности, экологического благополучия, укрепление правовых основ сотрудничества, создание и расширение транспортных коридоров, реализацию инвестиционных проектов, обеспечение доступности энергетических ресурсов, а также совершенствование деятельности в таких сферах, как наука, образование и туризм.

