В Ашхабаде прошло заседание cтратегического консультативного совета «Туркменистан-ООН»

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось пятое заседание cтратегического консультативного совета «Туркменистан-ООН». В заседании приняли участие заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители и представители министерств и ведомств страны, главы и специалисты постоянных представительств агентств системы ООН и другие.

В рамках заседания участники рассмотрели вопросы координации совместных действий по подготовке третьего «Добровольного национального обзора» по реализации «Целей устойчивого развития» (ЦУР) в Туркменистане. В этой связи участники обсудили текущий прогресс страны в достижении ЦУР; механизмы сбора и анализа статистических данных; участие государственных органов, международных организаций и гражданского общества в подготовке очередного обзора.

Особое внимание было уделено необходимости укрепления межведомственного взаимодействия и использования международного опыта в целях эффективной подготовки отчета. Также обсуждались практические аспекты сотрудничества с ООН. Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации совместных программ в сфере молодежной политики.

По итогам заседания состоялась церемония подписания двусторонних документов:

- годовой рабочий план между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНФПА на 2026 год;

- годовой рабочий план между Министерством образования Туркменистана и ЮНФПА на 2026 год;

- годовой рабочий план между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНИСЕФ на 2026 год;

- годовой рабочий план между Министерством финансов и экономики Туркменистана и ЮНИСЕФ на 2026 год.

© TURKMENISTAN.RU, 2026