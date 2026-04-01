В Меджлисе Туркменистана прошла конференция, посвященная роли женщин

В конференции приняли участие ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, депутаты Меджлиса Туркменистана, женщины-руководители структурных подразделений ООН в Туркменистане, представители иностранных дипломатических миссий в стране.

Участницы обсудили возможности, созданные в государстве, для поддержки материнства и детства. Также были рассмотрены проводимая государством гуманитарная политика, вопросы повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого в этой сфере с учреждениями ООН.

Участницы конференции подчеркнули огромное значение распространения среди мирового сообщества посредством парламентской дипломатии информации о работе, которую страна проводит по защите прав и интересов женщин, поддержке семьи, укреплению положения женщин в обществе, расширению их образовательных, медицинских и экономических возможностей, а также дальнейшему развитию международного сотрудничества в этой области.

