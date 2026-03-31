На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрированы 53 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 53 сделки на общую сумму свыше 350 миллионов 748 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Грузии, Узбекистана закупили полипропилен, масло базовое и автобензин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а бизнесмены из Сингапура – карбамид производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Азербайджана были реализованы мука пшеничная, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, махровое полотно, медицинская вата, ватные палочки, пряжа хлопчатобумажная.

На внутренний рынок отечественные предприниматели приобрели полипропилен, масло базовое, печное топливо и упаковочную пленку, а также муку пшеничную. Общая сумма сделок составила 269 миллионов 30 тысяч манатов.

