Вице-премьер правительства Туркменистана встретился с премьер-министром Грузии

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев в понедельник в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами. Также было подчеркнуто успешное сотрудничество в многостороннем формате, в частности, в рамках ООН.

Участники встречи также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития в торгово-экономической, транспортно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы развития сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма.

Была особо подчеркнута ключевая роль визитов на высшем уровне в углублении политического диалога и укреплении доверия между странами. В завершение встречи стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты на различных уровнях, а также продолжать последовательную работу по практической реализации достигнутых договоренностей.

