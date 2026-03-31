|31.03.26 07:03
|
Туркменистан и ЮНИСЕФ обсудили актуальные направления сотрудничества
В стенах МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна. В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сфере образования, социальной защиты и устойчивого развития.
Особый акцент был сделан на совместной реализации задач, вытекающих из программы развития ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2026-2030 годы. Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития дошкольного образования. Отдельно была затронута тематика развития системы социальной работы, включая подготовку специалистов, создание новых рабочих мест и совершенствование институциональных механизмов в данной сфере.
Также были обсуждены вопросы реализации проектов по развитию инклюзивной образовательной инфраструктуры, а также подготовки Национальной программы по защите детей и правосудию в отношении детей.
© TURKMENISTAN.RU, 2026