Туркменистан и ЮНИСЕФ обсудили актуальные направления сотрудничества

В стенах МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна. В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сфере образования, социальной защиты и устойчивого развития.

Особый акцент был сделан на совместной реализации задач, вытекающих из программы развития ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2026-2030 годы. Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития дошкольного образования. Отдельно была затронута тематика развития системы социальной работы, включая подготовку специалистов, создание новых рабочих мест и совершенствование институциональных механизмов в данной сфере.

Также были обсуждены вопросы реализации проектов по развитию инклюзивной образовательной инфраструктуры, а также подготовки Национальной программы по защите детей и правосудию в отношении детей.

