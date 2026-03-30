В Туркменистане прошли общенациональные выборы

В Туркменистане прошли выборы членов Халк Маслахаты во вновь образованных районах страны, а также вместо досрочно выбывших депутатов Меджлиса (парламента), членов региональных выборных органов.

По мнению наблюдателей, осуществлявших мониторинг, выборы стали очередным значимым шагом на пути укрепления демократических основ жизни туркменского общества. На одно место члена Халк Маслахаты во вновь образованных районах страны, а также вместо досрочно выбывших депутатов Меджлиса Туркменистана было зарегистрировано несколько претендентов от политических партий и групп граждан.

По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, в установленное для голосования время на территории избирательных округов были одновременно открыты все 578 избирательных участков. Избирательные участки открылись в 7 часов утра.

Мониторинг избирательного процесса осуществляли национальные наблюдатели, присутствовавшие на всех избирательных участках. По их оценке, выборы прошли на широкой альтернативной и демократической основе, в строгом соответствии с действующим в стране законодательством и общепринятыми нормами международного права.

Характерная особенность нынешних выборов заключалась в том, что с избирательных участков велась онлайн-трансляция. Любой желающий посредством удобной навигации мог наблюдать за ходом голосования на интернет-сайте Центризбиркома.

По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, к моменту закрытия избирательных участков, т. е. к 19 часам, в выборах приняло участие около 92 процентов электората. Согласно предоставленным Центризбиркомом сведениям, выборы признаны состоявшимися.

После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов. В соответствии с положениями Избирательного кодекса результаты выборов будут обнародованы в ближайшее время.

© TURKMENISTAN.RU, 2026