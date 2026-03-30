Специалисты ЕС провели в Туркменистане семинары по инновациям в энергетике

В Туркменистане состоялись два технических семинара, направленных на поддержку «зеленого» перехода и внедрение технологических инноваций в энергетическую отрасль. Мероприятия организованы в рамках проекта «Европейский союз за зеленое развитие Туркменистана: политический диалог и климатические действия на 2024-2029 гг.».

Основными тренерами семинаров выступили ведущие эксперты Клаустальского технического университета (Германия), которые презентовали туркменским специалистам передовые немецкие разработки в области энергоэффективности, системного анализа и инженерных инноваций.

Семинар «Внедрение возобновляемых источников энергии в энергосистему» состоялся в стенах Государственного энергетического института в Мары. Немецкие эксперты представили специалистам по энергетике обзор передовых технологий ветровой и солнечной генерации, «зеленого» водорода и систем накопления энергии. Параллельно с техническим обучением состоялся ознакомительный визит в Марыйский велаят делегации высокопоставленных представителей Европейского союза и МИД Германии – ключевых доноров вышеупомянутого проекта. Особое внимание было уделено укреплению стратегического партнерства, а также ознакомлению с ходом реализации проектной деятельности на местах.

В Ашхабаде состоялся семинар на тему «Целостность скважин: новые подходы в нефтегазодобыче, технологии повышения продуктивности газовых месторождений». Специалистам нефтегазового сектора были представлены инновационные методы обеспечения целостности скважин, материаловедения и борьбы с коррозией, а также практические примеры применения искусственного интеллекта для предиктивного технического обслуживания и оптимизации работы обводняющихся скважин.

