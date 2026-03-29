Дни российского кино прошли в Туркменистане

В ашхабадском кинотеатре «Аркач» прошли показы российских фильмов в рамках Фестиваля российского кино в Туркменистане, организованного «Роскино» при поддержке российского посольства, а также министерств культуры двух стран.

Фильмом-открытием фестиваля стала популярная кинокартина "Буратино", режиссера Игоря Волошина, которая погрузила зрителей в мир детских сказок и волшебства. Этот выбор символизирует не только любовь к классике, но и стремление объединить поколения через искусство.

В приветственном адресе Чрезвычайного и Полномочного Посла России Ивана Волынкина были озвучены слова благодарности руководству Туркменистана за неизменную поддержку гуманитарных инициатив, которые способствуют укреплению культурного диалога и дружественных отношений между братскими народами России и Туркменистана. Программа фестиваля, рассчитанная на три дня, предложила зрителям широкий выбор современных российских фильмов.

