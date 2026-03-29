Обсуждены перспективы сотрудничества Туркменистана с ЮНФПА

В стенах МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой с региональным директором Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауэр, а также со страновым директором ЮНФПА в Туркменистане Чинве Огбонна.

В ходе беседы стороны отметили высокий уровень взаимодействия между Туркменистаном и ЮНФПА. Особое внимание было уделено вопросам реализации программы ЮНФПА для Туркменистана на 2026-2030 годы, а также сотрудничеству в сфере охраны репродуктивного и материнского здоровья, продвижения гендерного равенства и формирования здоровых социальных норм среди молодежи.

Обсуждены успешная реализация «Национального плана действий по гендерному равенству на 2021-2025 годы», а также подготовка очередного цикла данного плана на период 2026-2030 годов. В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрства и подтвердили готовность к реализации совместных проектов.

© TURKMENISTAN.RU, 2026