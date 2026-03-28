Состоялось заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Туркменистаном и США

В МИД Туркменистана состоялось заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Собеседники подчеркнули значимость поддержания регулярного и содержательного диалога на различных уровнях, отметив при этом высокую эффективность действующих механизмов в данном направлении, способствующих укреплению партнёрских отношений между странами. В частности, отмечена результативность работы Туркменско-американского делового совета, включая проведение его ежегодных заседаний.

В продолжение обсуждения особое внимание уделено вопросам расширения инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных проектов с участием американских компаний. Отмечено, что по итогам прошедшего года в данном направлении достигнуты позитивные результаты, свидетельствующие о поступательном развитии двустороннего партнёрства и практического взаимодействия.

В ходе диалога было отмечено, что двусторонняя экономическая повестка характеризуется наличием значительного потенциала, реализация которого позволит выйти на качественно новый уровень сотрудничества. В этой связи подчеркнута важность координации совместных усилий, направленных на обеспечение устойчивого роста и диверсификации взаимного товарооборота между двумя странами.

