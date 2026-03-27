В Туркменистане началась хлопковая посевная кампания
В Туркменистане стартовала важная сельскохозяйственная кампания – сев хлопчатника. В соответствии с распоряжением главы государства к посевной массово приступили земледельцы Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей).
По доброй народной традиции почтенные старейшины, вознеся к Всевышнему молитву о благополучии и процветании Отчизны, бросили в землю первые семена хлопчатника, а затем уступили место механизаторам.
По случаю начала посевной кампании в стране повсеместно были организованы концертные мероприятия. В рамках торжеств развернулись выставки сельскохозяйственной техники, а также продукции перерабатывающих предприятий. Творческим подарком для арендаторов-хлопкоробов стали выступления музыкальных, фольклорных и танцевальных коллективов регионов.
