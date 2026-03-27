В МИД Туркменистана обсуждена подготовка к проведению в Ашхабаде заседания Совета глав правительств СНГ

В стенах МИД Туркменистана прошла встреча заместителя министра иностранных дел Сердара Мухамметдурдыева с делегацией Исполнительного комитета СНГ, в ходе которой была обсуждена подготовка проведения заседания Совета глав правительств СНГ, намеченного на 22 мая 2026 года в Ашхабаде.

В ходе встречи туркменская сторона подчеркнула, что придает приоритетное значение предстоящему заседанию, рассматривая его как важную платформу для дальнейшего укрепления многостороннего партнерства на пространстве Содружества. Стороны детально обсудили вопросы повестки дня и организационно-протокольные аспекты подготовки к предстоящему заседанию.

Было подчеркнуто, что как государство, председательствующее в СНГ в 2026 году, Туркменистан предпринимает все необходимые меры для обеспечения надлежащей подготовки и успешного проведения заседания.

