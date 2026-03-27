Делегация Туркменистана обсудила в Париже развитие международного сотрудничества в сфере образования

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже министр образования Туркменистана Джумамырат Гурбангельдиев принял участие в мероприятиях, приуроченных к презентации «Глобального доклада по мониторингу образования», а также провёл ряд двусторонних встреч.

В рамках форума глава образовательного ведомства принял участие в диалоге высокого уровня, где отметил, что раннее детское образование в Туркменистане рассматривается как стратегическая основа формирования человеческого капитала и устойчивого развития общества. Министр проинформировал международное сообщество о реализации совместных инициатив с ЮНИСЕФ. Отдельно была подчеркнута значимость развития инклюзивного образования, раннего выявления особенностей развития детей и укрепления взаимодействия между образовательными учреждениями, семьей и государственными структурами.

На полях мероприятия состоялась встреча министра образования Туркменистана с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани. В рамках переговоров туркменская сторона представила ключевые направления государственной политики в сфере образования, включая развитие сотрудничества с ЮНЕСКО, расширение международного академического взаимодействия и укрепление институциональной базы системы образования.

Генеральный директор ЮНЕСКО высоко оценил проводимую Туркменистаном работу, подчеркнув системный и ориентированный на будущее характер реализуемых реформ, а также активное участие страны в международном образовательном диалоге.

В этот же день состоялась встреча с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефанией Джаннини. В ходе беседы была подтверждена приверженность Туркменистана дальнейшему укреплению сотрудничества с ЮНЕСКО как одному из ключевых направлений международного партнерства. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества с профильными структурами ЮНЕСКО.

Стефания Джаннини дала высокую оценку проводимым в Туркменистане реформам, подчеркнув их последовательный и комплексный характер, а также значительные достижения в модернизации образовательной системы, развитии инклюзивного образования и расширении международного сотрудничества.

© TURKMENISTAN.RU, 2026