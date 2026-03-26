В Москве проходит международная научная конференция, посвященная истории Туркменистана

В российской столице, в стенах президиума Российской академии наук (РАН) проходит международная научная конференция «Маргиана на перекрестке цивилизаций: межкультурное взаимодействие на территории Центральной Азии, Кавказа и Среднего Востока – древность и современность». Форум приурочен к 35-летию независимости Туркменистана.

Мероприятие проходит при организационной поддержке Института этнологии и антропологии РАН, Института языкознания РАН, Института истории материальной культуры РАН, Российско-туркменской Маргианской археологической экспедиции, Министерства культуры Туркменистана и Посольства Туркменистана в Российской Федерации.

Тематика научного форума охватывает широкий круг вопросов межкультурного взаимодействия в Центральной Азии, на Кавказе и Среднем Востоке с особым акцентом на археологическое и историко-культурное наследие Маргианы (древней страны Маргуш).

Конференция, проводимая в гибридном формате, объединила представителей научной общественности – ученых, экспертов, сотрудников научно-исследовательских институтов и преподавателей вузов из Туркменистана, Российской Федерации, Армении, Бельгии, Германии, Италии и Франции.

Среди гостей – видные ученые, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Российской Федерации, сотрудники Посольства Туркменистана в России, студенты из Туркменистана, обучающиеся в высших учебных заведениях Российской Федерации, а также представители СМИ.

Для участия в научной конференции в российскую столицу прибыла делегация из Туркменистана в составе представителей Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Туркменистана, Управления нематериального культурного наследия Министерства культуры Туркменистана и Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв».

Начало работы научной встречи предварила экспозиция книг и фотографий, отразившая богатое историко-культурное наследие Туркменистана, колорит и многогранность самобытных исконных традиций туркменского народа. Ход конференции наполнили тематические дискуссии, которые были посвящены одной из выдающихся и вместе с тем все еще не полностью раскрытой загадке цивилизаций Востока – стране Маргиане, знаменитой своими уникальными памятниками и сенсационными открытиями археологов.

