В МИД Туркменистана обсуждены международные усилия по поддержанию гендерного равенства

В МИД Туркменистана состоялась встреча, посвященная вопросам выполнения рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и Универсального периодического обзора в части обеспечения гендерного равенства.

Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, вице-председатель (КЛДЖ) Марианна Микко, представители Меджлиса Туркменистана, аппарата омбудсмена, профильных министерств и ведомств страны, а также международных организаций, в том числе Управления верховного комиссара ООН по правам человека и ЮНФПА.

С приветственным словом выступила заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, подчеркнувшая последовательную приверженность Туркменистана международным обязательствам в области прав женщин и гендерного равенства, включая положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Отмечалось, что рекомендации, выработанные по итогам конструктивного диалога с КЛДЖ в феврале 2024 года, рассматриваются как важное практическое руководство для дальнейшего совершенствования национальной системы защиты прав женщин.

В ходе встречи участники обсудили практические шаги по реализации рекомендаций КЛДЖ, совершенствование национальных механизмов защиты прав женщин и развитие межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделено разработанной «дорожной карте» по реализации рекомендаций КЛДЖ, а также выполнению очередного цикла Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2026-2030 годы.

По итогам состоявшегося обсуждения была подтверждена важность регулярного диалога с международными организациями и использования международного опыта для совершенствования национальной правовой и институциональной базы в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

