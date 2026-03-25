В Ашхабаде проходит международная математическая олимпиада

В столице Туркменистана, в стенах Международного университета гуманитарных наук и развития (МУГНиР), состоялась церемония открытия VI Открытой международной математической олимпиады (Open Mathematical Olympiad for University Students – OMUS-2026).

Ежегодный интеллектуальный форум вновь объединил сотни лучших студентов-математиков, представляющих ведущие высшие учебные заведения Туркменистана и зарубежных стран. Олимпиада OMОUS за годы своего существования стала престижной площадкой не только для выявления талантов, но и для укрепления международного академического сотрудничества и обмена научным опытом.

В этом году OMUS-2026 демонстрирует широкую географию участников. В интеллектуальных состязаниях принимают участие команды из России, Узбекистана, Греции, Ирана, ФРГ, Венгрии, Нидерландов, Таджикистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Наряду с зарубежными гостями, свои знания демонстрируют студенты из областных и столичных вузов Туркменистана.

Олимпиада проводится в индивидуальном и командном зачетах. Программа соревнований включает решение сложных задач по различным разделам математического анализа, алгебры, теории чисел и комбинаторики. Организаторы отметили, что в этом году при подготовке заданий учитывались передовые международные методики, а использование современных цифровых платформ для проверки результатов обеспечивает максимальную прозрачность и объективность конкурса.

Помимо академической части, для участников олимпиады подготовлена насыщенная культурная программа. Гости туркменской столицы смогут ознакомиться с достопримечательностями Ашхабада, посетить музеи и культурные центры, что способствует укреплению дружественных связей между молодежью разных стран и популяризации богатого культурного наследия Туркменистана.

