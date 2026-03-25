В МИД Туркменистана прошла встреча с государственным министром иностранных дел Уганды

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным министром иностранных дел Республики Уганда Генри Ориемом Окелло. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы туркменско-угандийского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, а также культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники отметили поступательное развитие двусторонних отношений, уделив особое внимание контактам на высшем и высоком уровнях. Подчеркнув важность активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в проведении первого раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Уганды во второй половине 2026 года в Ашхабаде.

Отдельное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономических связей и активизации делового сотрудничества посредством формирования платформы для развития партнерских контактов в сферах сельского хозяйства, нефтегазовой отрасли и других направлениях. Также были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и туризма.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

© TURKMENISTAN.RU, 2026