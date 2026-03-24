Глава туркменского внешнеполитического ведомства встретился с послом США

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Туркменистане Элизабет Руд. В ходе встречи стороны подробно обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и США по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Особое внимание дипломаты уделили результатам визита национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Соединенные Штаты Америки в феврале текущего года.

